Leonardo Fabbri | Mi sono piaciuto molto Vogliamo vincere siamo i più forti in Europa

Leonardo Fabbri torna a brillare con la maglia azzurra, dimostrando che la forza e la determinazione possono superare ogni delusione. Dopo le sfide indoor e le Olimpiadi di Parigi 2024, il suo trionfo a Madrid conferma il suo ruolo di leader in Europa. Con grinta e passione, Fabbri ci ricorda che il nostro talento può conquistare il mondo. La sua vittoria è solo l'inizio di un percorso ancora più grande...

Era il grande favorito e lo ha dimostrato in pedana. Leonardo Fabbri ritrova il sorriso con la maglia azzurra dopo le delusioni della stagione indoor e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, vincendo con autorità la gara di getto del peso valevole per i Campionati Europei a squadre di atletica 2025 in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. L’argento mondiale di Budapest 2023 si è reso protagonista di una buona prestazione, seppur abbastanza lontano dallo stagionale realizzato a Lucca con 22.31 (miglior misura mondiale dell’anno), trovando una spallata da 21.68 metri al sesto e ultimo tentativo dopo aver già messo al sicuro i 16 punti per la squadra con il 21. 🔗 Leggi su Oasport.it