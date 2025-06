Lenergy Pisa Beach Soccer torna a vincere nella semifinale 5° 8° posto di Coppa Italia

Lenergia Pisa Beach Soccer conferma il suo talento e la sua determinazione, tornando a trionfare nella semifinale di Coppa Italia con un risultato straordinario. Con una squadra composta da campioni come Bernardeschi, Arnesi e Datinha, i biancazzurri dimostrano di essere una forza da rispettare. La sfida, ricca di emozioni e colpi di scena, si conclude con un risultato che lascia il pubblico entusiasta e pronta a sostenere il prossimo grande impegno della squadra.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci. Happy Car Sambenedettese BS: Battini, Paulinho, Bokinha, De Baptistis, Gori, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani, Cameli. All. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

