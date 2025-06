L’Enav | Guasto riparato voli verso il ritorno alla normalità A Orio passeggeri agli sportelli delle compagnie aeree per riprogrammare i voli

Un guasto informatico ha causato disagi significativi negli aeroporti del Nordovest, coinvolgendo oltre 300 voli tra Milano, Bergamo, Genova e Torino. Passeggeri agli sportelli delle compagnie aeree si affrettano a riprogrammare i loro spostamenti, mentre il supporto al ritorno alla normalità è in corso. Dopo le criticità , la situazione sta lentamente migliorando, ridando fiato ai viaggiatori in questo intenso primo weekend estivo.

NEL NORDOVEST. Disagi negli scali dopo l’avaria informatica. Oltre 300 i voli coinvolti dal problema a Milano, Bergamo, Genova e Torino. Aerei e migliaia di passeggeri rimasti a terra nel primo fine settimana dell’estate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’Enav: «Guasto riparato, voli verso il ritorno alla normalità ». A Orio passeggeri agli sportelli delle compagnie aeree per riprogrammare i voli

In questa notizia si parla di: voli - passeggeri - enav - guasto

Voli Ancona-Milano e ritorno soppressi, giornata da incubo per alcuni passeggeri bloccati in aeroporto - Giornata da incubo all'aeroporto di Falconara per i passeggeri delle tratte Ancona-Milano, con la cancellazione dei voli BQ1928 e BQ1929.

Brandine a Malpensa dopo il caos: voli cancellati e dirottati per il guasto al radar MALPENSA – Notte in aeroporto per decine di passeggeri rimasti bloccati a Malpensa in seguito al guasto al sistema radar ENAV di Milano che per circa due ore ieri sera, 28 giu Vai su Facebook

Enav: 'Guasto al centro radar riparato, voli verso il ritorno alla normalitĂ '. Oltre 300 i voli coinvolti dal problema nella serata di sabato nell'area Nord-Ovest. Aerei e migliaia di passeggeri a terra #ANSA Vai su X

Enav: 'Guasto riparato, voli verso il ritorno alla normalità '; Traffico aereo, Enav: Guasto radar risolto, si torna alla normalità . Disagi per migliaia di passeggeri; Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest. Il presidente di Enac Di Palma: “Un’indagine accerterà cause e responsabilità ”.

Enav: 'Guasto riparato, voli verso il ritorno alla normalità' - Oltre 300 i voli coinvolti dal problema a Milano, Bergamo, Genova e Torino (ANSA) ... Scrive ansa.it

Guasto del radar all’aeroporto di Milano, impatto su 320 voli - Aeroporto di Genova: un volo cancellato, uno dirottato, ritardi per altri tre ... Come scrive ilsecoloxix.it