lega sindaci convocati per la galoppata elettorale stefani invita a treviso 300 amministratori conte si sfila dalla corsa

La corsa alle urne nella regione Veneto entra nel vivo, con la Lega che fa il suo primo passo da Treviso, convocando oltre 300 amministratori per una strategia condivisa e determinata. Mentre Stefano Stefani invita i suoi a prepararsi, Conte si schiera improvvisamente di lato, lasciando spazio a nuovi scenari. È il momento di scoprire come si delineerà questa sfida elettorale, in un contesto di incertezza e alleanze in evoluzione.

VENEZIA - Parte da Treviso la galoppata elettorale della Lega per la Regione del Veneto. È vero che ancora non si sa quando si andrà a votare e con quale candidato governatore, ma la.

Propaganda elettorale durante la corsa benefica di Treviso, esposto contro l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte. «Anche Manera ha violato la norma»