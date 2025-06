Lega Saltamartini c’è E Buldorini scalpita

La scena politica di Macerata si infiamma mentre la Lega, insieme a Saltamartini e Buldorini, accelera i preparativi per le imminenti elezioni regionali. La sfida è ardua: la redistribuzione dei consensi nel centrodestra richiede strategia e intelligenza politica, con le tensioni che si fanno sentire all’interno della coalizione. Con il panorama in evoluzione, ogni mossa sarà decisiva per plasmare il futuro della regione, rendendo questa campagna un vero e proprio banco di prova per tutti.

Anche in casa Lega sono in corso i lavori per mettere a punto le liste in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Ma con qualche difficoltĂ . Rispetto a cinque anni fa, infatti, all’interno della coalizione di centrodestra c’è stata una significativa redistribuzione dei consensi. Basti dire, tanto per rinfrescarci la memoria, che alle comunali del 2020 la Lega, con il 19,5% dei voti, era il primo partito a Macerata e a livello regionale era la forza politica di traino della coalizione che sostenne Francesco Acquaroli: ben il 22,38%, contro il 18,66% di Fratelli d’Italia e il 5,89% di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lega, Saltamartini c’è. E Buldorini scalpita

