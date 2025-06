Lega al lavoro per il dopo Zaia | assemblea con i sindaci a Santa Caterina

Dopo lo stop al quarto mandato di Luca Zaia, la Lega si prepara a rafforzare il suo legame con gli amministratori veneti. L'assemblea di Santa Caterina, convocata da Alberto Sefani, sarà l'occasione per confrontarsi e delineare le strategie politiche future. Un momento cruciale per consolidare il ruolo del partito nel territorio e rispondere alle sfide che attendono la regione. L’appuntamento promette di essere un banco di prova decisivo per il futuro della Lega in Veneto.

Dopo lo stop al quarto mandato per il presidente Luca Zaia, la Lega chiama a raccolta gli amministratori veneti in un'assemblea di confronto annunciata dal segretario Alberto Sefani nelle scorse ore. L'appuntamento si terrĂ sabato 5 luglio all'auditorium di Santa Caterina, a Treviso. «Dopo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

