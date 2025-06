L’editore Viandante che va incontro ai lettori e propone librerie mobili FOTO

L’editore viandante, sempre pronto a incontrare i lettori, si trasforma in un vero e proprio viaggio mobile: un caravan progettato con cura da Ruggero Regini e realizzato da artigiani esperti. Arturo Bernava e Maria Emery, pionieri di Il Viandante e Chiaredizioni, hanno ideato questa innovativa libreria mobile per portare il piacere della lettura ovunque, creando un ponte tra autori e pubblico. Un modo unico per avvicinare le persone al mondo dei libri, ovunque esse siano.

Se il lettore non va dall'editore, l'editore si mette in viaggio e va dal lettore. Arturo Bernava e Maria Emery editori dei marchi Il Viandante e Chiaredizioni, hanno ideato un caravan – con la sapiente progettazione dell'interior designer Ruggero Regini e la realizzazione di un artigiano.

