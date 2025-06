Lecce secondo colpo per Di Francesco | dopo Camarda è ufficiale Kouassi

Il Lecce si prepara a un’estate di forti emozioni: dopo l’arrivo di Camarda dal Milan, ecco il secondo colpo per la rosa di Eusebio Di Francesco. Questa volta, il club giallorosso ha perfezionato l’ingaggio di Kouassi, ufficializzato recentemente, rafforzando così il centrocampo. Con queste mosse mirate, i salentini vogliono ambire a una stagione 2025/26 all’altezza delle aspettative, puntando sulla qualità e sulla determinazione di un organico rinvigorito.

2025-06-29 13:11:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: CALCIOMERCATO 29 giu 2025, 15:11 Ultimi aggiornamenti: 29 giu 2025, 15:32 Secondo colpo di mercato per il Lecce del neo-allenatore Eusebio Di Francesco in vista della stagione 202526: dopo quello di Francesco Camarda dal Milan – in prestito – il direttore tecnico dei giallorossi Pantaleo Corvino ha chiuso un’altra trattativa in entrata, anche se a titolo definitivo. È infatti ufficiale l’arrivo, dai francesi dello Stade Lavallois, del difensore centrale classe 2003 Christ-Owen Kouassi, nato in Francia ma di nazionalità ivoriana (il giocatore conta anche una presenza con la Nazionale U23 della Costa d’Avorio). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

