LeBron James, a 41 anni e con un carisma inossidabile, si trova a un bivio tra il desiderio di continuare a dominare l’NBA e le aspirazioni di una squadra vincente con i Lakers. Sua moglie vorrebbe vederlo ancora in campo, ma il tempo stringe. La sua decisione di esercitare la player option da oltre 50 milioni di dollari per il 2025-26 potrebbe riscrivere il suo futuro. Riuscirà LeBron a mantenere viva la leggenda?

LeBron James: «mia moglie vuole il mio fott. ritiro». A 40 anni vuole dai Lakers una squadra per vincere l’Nba Quarantuno anni (che compirà il 30 dicembre) si fanno sentire. La lancetta del tempo scorre inesorabile in casa LeBron James che eserciterà la sua player option da 52,6 milioni di dollari (circa 44,9 milioni di euro) per la stagione 2025-26, come confermato a Espn da Rich Paul, Ceo di Klutch Sports. L’obiettivo di LeBron, il miglior realizzatore di tutti i tempi della Nba, è chiaro: competere per un altro campionato. Le mosse della franchigia in questa offseason saranno cruciali per le sue aspirazioni al titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it