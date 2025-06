Le terribili conseguenze della caduta sul corpo di Vittoria Guazzini | Sono stata fortunata

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente Vittoria Guazzini si è ripresa con escoriazioni e una frattura del radio. La sua testimonianza e il suo spirito di forza ci ricordano quanto sia importante la sicurezza e la prontezza di intervento. Continua a leggere per scoprire come questa giovane atleta ha affrontato e superato questa difficile prova, dimostrando ancora una volta il suo grande carattere.

Vittoria Guazzini sta bene, ha solo riportato diverse escoriazioni e contusioni oltre alla frattura del radio, Conseguenze "minime" di fronte all'angosciante dinamica della caduta che l'ha vista schiantarsi contro un muretto in pietra: "Scusate se vi ho spaventato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

