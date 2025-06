Le strategie della Recanatese Nel mirino l’attaccante Lovotti

La Recanatese si preparara a un bivio cruciale: la scelta del nuovo allenatore, tra sfide e decisioni decisive, potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Il CdA, chiamato ad agire rapidamente, valuterà con attenzione le candidature proposte dal direttore tecnico Cianni, consapevole dell’importanza di questa scelta strategica. La partita è aperta e ogni dettaglio sarà determinante per il futuro del club.

Si stringono i tempi per il nuovo allenatore della Recanatese: dopodomani il CdA avrà come punto prioritario all'ordine del giorno proprio questa scelta e sarà un momento delicatissimo perché, in sostanza, non ci sono margini di errore ed una buona fetta della prossima stagione dipenderà proprio dalla bontà o meno di quanto verrà deciso. Il direttore tecnico Cianni proporrà una rosa ormai piuttosto ristretta di nomi (Clementi, Savini, Fucili, forse Lauro?), esprimerà il proprio parere illustrando le caratteristiche e le richieste di ognuno e successivamente i soci.delibereranno. Ormai le carte in tavola sono chiare e non dovrebbero esserci stravolgimenti dell'ultim'ora.

