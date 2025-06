Le pillole di Polly | recensione di La sconosciuta della Senna di Guillaume Musso

Le Pillole di Polly vi portano nel cuore di un romanzo che, nonostante il passare del tempo, affronta temi ancora attuali: la sfida di una donna audace nel mondo professionale. "La sconosciuta della Senna" di Guillaume Musso è un viaggio tra mistero e coraggio, dove la determinazione femminile si scontra con stereotipi e pregiudizi. Prepariamoci a scoprire come il coraggio possa trasformare ogni ostacolo in un’opportunità…

Vivremo pure nel Terzo Millennio, ma certe cose non cambiano mai. Ancora oggi, per una donna ricoprire un ruolo professionale prestigioso è maledettamente difficile, specie se ha avuto l’audacia di intrufolarsi in un sentiero battuto tradizionalmente solo dagli uomini. Il guaio è che, spesso, essere brave non basta. Il rischio, per una donna in gamba, è di essere valutata con più severità rispetto ai colleghi uomini, e di fare fatica a fare carriera nonostante il grado elevato di professionalità. In questo scenario, di certo per una lavoratrice avere un carattere spigoloso non aiuta, anzi; quasi sempre chi ce l’ha viene messa in disparte, nel campo lavorativo e non solo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it