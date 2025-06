Le piattaforme social e la politica | perché è importante una Giornata nazionale contro il body shaming

Le piattaforme social rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere il rispetto e l’empatia, soprattutto nei confronti di temi delicati come il body shaming. La recente approvazione alla Camera dei deputati della Giornata nazionale contro il body shaming, prevista per il 16 maggio, rappresenta un passo importante verso una società più consapevole e tollerante. Ora, è fondamentale che anche i social si facciano portavoce di questo messaggio di solidarietà, contribuendo a diffondere cultura e rispetto.

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale contro il body shaming. Sarà il 16 maggio. Una Giornata nazionale contro il body shaming, con l’obiettivo di sensibilizzare la società al rispetto di sé e degli altri. La proposta di legge ha già ottenuto il via libera della Camera dei deputati con 221 sì, e attende ora il passaggio al Senato per l’approvazione definitiva. – notizie.com Porta il nome della deputata di Noi Moderati Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, prima firmataria del provvedimento, appoggiato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione in Parlamento. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Le piattaforme social e la politica: perché è importante una Giornata nazionale contro il body shaming

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale - body - shaming

Giornata Nazionale ADSI: torna l'appuntamento gratuito con le dimore storiche liguri - Torna il 25 maggio la Giornata Nazionale ADSI, un'opportunità imperdibile per esplorare gratuitamente oltre 500 dimore storiche liguri.

Body shaming: la Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che prevede l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione del corpo delle persone Vai su Facebook

Translate post Nasce la Giornata Nazionale contro il Body Shaming: "Un passo fondamentale verso una società più inclusiva Vai su X

Ok unanime della Camera a istituzione Giornata nazionale contro il body shaming; Giornata nazionale contro il body shaming, il presidente del Corecom Sicilia: Serve comunicazione rispettosa; Stop al body shaming, alla Camera c'è ok alla proposta di legge: il 16 maggio Giornata nazionale. Scuole e istituzioni in prima linea per autostima dei giovani.

Giornata nazionale contro il body shaming: ok alla proposta di legge - La Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che prevede l’istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming, la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone di Barbara Rachet ... Si legge su msn.com

Corecom aderisce a Giornata Nazionale contro il Body Shaming - "Questa legge rappresenta una conquista, un passo fondamentale verso una società più inclusiva e rispettosa delle diversità corporee. Segnala ansa.it