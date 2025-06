Le pennellate di Totti Italiano massima stima Gattuso sarà un grande ct A Gasp servirà tempo

Le pennellate di Totti italiano brillano ancora, testimoniando la sua massima stima per Gattuso e il suo talento. Da quattro anni, il torneo Illumia Padel Cup, con finalità benefiche, illumina il Country Club di Castenaso, portando sul campo grandi protagonisti. Dopo aver conquistato il trofeo nel debut, Totti riunisce Vincent Candela per sfidare i campioni Toni-Ceccarelli, promettendo emozioni e solidarietà in questa appassionante sfida che unisce sport e cuore.

Da quattro anni è una delle stelle più luminose dell’ Illumia Padel Cup, torneo con finalità benefiche di scena anche oggi sui campi del Country Club di Castenaso (Bologna). E dopo aver alzato il trofeo più ambito nell’edizione del debutto, Francesco Totti ha rispolverato il compagno di tante sfide calcistiche con la maglia della Roma, Vincent Candela, per strappare lo scettro alla coppia decorata degli ultimi due anni Toni-Ceccarelli. Divertimento, vecchi amici e beneficenza, Totti lei è ormai un ospite fisso dell’evento. "L’aspetto più importante è senza dubbio quello della solidarietà (ieri sera si è tenuta la cena di gala per raccogliere fondi per la Mongolfiera ODV, ndr) per dare una mano alle persone che hanno bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pennellate di Totti. "Italiano, massima stima. Gattuso sarà un grande ct. A Gasp servirà tempo»

In questa notizia si parla di: totti - pennellate - italiano - massima

Le pennellate di Totti. Italiano, massima stima. Gattuso sarà un grande ct. A Gasp servirà tempo»; Francesco Cinti Piredda, storie di un tatuatore notturno.

Le pennellate di Totti. "Italiano, massima stima. Gattuso sarà un grande ct. A Gasp servirà tempo» - La leggenda giallorossa all’Illumia Padel Cup con altri ex campioni della Serie A "Il tecnico del Bologna ha fatto l’impresa. Scrive msn.com

Totti's brush strokes. "Italian, maximum respect. Gattuso will be a great coach. Gasp will need time" - The Giallorossi legend at the Illumia Padel Cup with other former Serie A champions "The Bologna coach has achieved the feat. Come scrive sport.quotidiano.net