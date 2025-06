Le parole di Galimberti e Crepet | un appello alla responsabilità di noi insegnanti Lettera

Le parole di Galimberti e Crepet ci richiamano con forza alla responsabilità di noi insegnanti, custodi e guide dei giovani in un’epoca complessa e sfidante. È nostro compito ascoltare, comprendere e accompagnare i ragazzi nel loro cammino di crescita, affrontando ansie e domande che spesso rimangono inascoltate. Solo così possiamo contribuire a costruire un futuro più consapevole e resiliente.

Inviato da Simone Billeci - Le recenti dichiarazioni degli psichiatri e psicologi Umberto Galimberti e Paolo Crepet, riportate su Orizzonte Scuola, offrono uno stimolo profondo per chi, come me, lavora nella scuola secondaria di secondo grado, a stretto contatto con giovani alle prese con ansia, disorientamento e domande esistenziali non ascoltate.