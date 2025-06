Le motivazioni dell’Appello | Solo Elona aveva interesse a far sparire i due corpi

Solo Elona Kalesha sembrava avere un interesse diretto nel far sparire i corpi dei coniugi Pasho, legati a un movente economico che poteva garantirle un facile guadagno. La sua presenza nell’appartamento di via Fontana e le circostanze del delitto lasciano emergere un quadro inquietante, fatto di motivazioni nascoste e segreti difficili da ignorare. Ma cosa ha realmente spinto Elona a compiere un gesto così efferato? La verità si cela ancora dietro un velo di mistero.

di Stefano Brogioni FIRENZE Solo Elona Kalesha aveva interesse a far sparire dall’appartamento di via Fontana, in San Jacopino, i corpi dei suoceri Teuta e Shpetim Pasho, i coniugi albanesi legati a Castelfiorentino scomparsi nel novembre del 2015 e ritrovati a pezzi in alcune valigie abbandonate tra la Fi-Pi-Li e il carcere di Sollicciano. E solo lei aveva un movente economico: appropriarsi dei 60mila in contanti che Teuta portava sempre appresso, in modo da poter restituire al compagno, figlio dei Pasho, un prestito da 20mila euro fattole prima di entrare in carcere. Così, i giudici dell’appello, motivano la conferma della condanna a 30 anni della 40enne empolese, imputata, in concorso con ignoti, del duplice omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it