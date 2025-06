Le gare si svolgono al dlf Pistoia Un torneo singolare di tennis per ricordare l’amato Luca Mugelli | Amico estremamente generoso e sempre pronto a scherzare

Al DLF di Pistoia si accendono le racchette per il primo Memorial dedicato a Luca Mugelli, aiutando a mantenere vivo il suo ricordo. Questo torneo di tennis, un omaggio sentito e autentico, coinvolge appassionati di tutte le età e categorie. Un’occasione unica per celebrare la sua generosità e il suo spirito allegro, mentre si sfidano talenti locali in un’atmosfera di solidarietà e sportività che durerà fino al 13 novembre.

Ha preso ufficialmente il via il primo memorial intolato a Luca Mugelli, assistente scelto della Polizia Provinciale di Pistoia morto a soli 57 anni a seguito di un grave incidente stradale, nel novembre del 2024. In ricordo di Luca, gli amici di sempre – con la collaborazione di moltissimi sponsor – hanno organizzato un torneo di tennis singolare, maschile e femminile, di terza categoria Fitp, le cui gare si disputeranno ogni giorno fino al 13 luglio sul campo del Dopo lavoro ferroviario di Pistoia, in via XX settembre. A chiusura del torneo, è prevista una festa per premiare i vincitori e per permettere a tutti i partecipanti di vivere un momento di convivialitĂ .

