Le fiamme la colonna di fumo il vento | incendio in pineta fuga dalla spiaggia

Una mattina di pura relax si è improvvisamente trasformata in un incubo: un incendio devastante ha sconvolto la spiaggia tra Follonica e Puntone, gettando fumo e fiamme nel cielo estivo. Mentre famiglie e turisti cercano di mettersi in salvo, le fiamme avanzano, minacciando non solo la natura ma anche la serenità di un'intera comunità. La lotta contro le fiamme continua senza sosta, mentre tutti sperano in una rapida soluzione.

Scarlino (Grosseto), 29 giugno 2025 – Una classica domenica estiva. La spiaggia tra Follonica e Puntone era affollata di famiglie, turisti e bagnanti in cerca di relax. Nel giro di pochi minuti, intorno alle 13, un po’ di fumo, che si è poi trasformato in un’alta colonna bianca accompagnata da impressionanti lingue di fuoco. Il vasto incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 29 giugno nella pineta antistante la spiaggia, proprio accanto alla struttura Corte dei Tusci, nel comune di Scarlino (Grosseto). Il fuoco, alimentato dal forte vento che spirava, ha preso rapidamente il sopravvento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le fiamme, la colonna di fumo, il vento: incendio in pineta, fuga dalla spiaggia

