le castellane pronte a impreziosire il corteo

Con l’aria di festa che si respira, le Castellane sono pronte a incantare il corteo storico della Quintana di luglio. Dopo settimane di preparativi, l’attesa cresce tra i castelli, desiderosi di mostrare il proprio fascino e tradizione. Tra le protagoniste, spicca Simona Allevi di Acquasanta, pronta a portare eleganza e anima in questa celebrazione unica. La magia sta per prendere vita: il conto alla rovescia è ormai iniziato.

Due settimane. Manca poco, ormai, alla Quintana di luglio e cresce l’attesa anche da parte dei castelli. Molti di loro hanno già scelto le ‘signore’ che indosseranno gli abiti delle castellane e che, con il proprio fascino, impreziosiranno il corteo storico in notturna. Per Acquasanta, ad esempio, il ruolo più ambito verrà interpretato dalla 46enne Simona Allevi. Commessa all’ipermercato Oasi, dove si occupa di assistenza clienti, parteciperà per la prima volta alla Quintana. Un’esperienza, questa, che Simona dedicherà alla madre, scomparsa improvvisamente da poco. Mamma di Francesco e Flavio, rispettivamente di 17 e 15 anni, la castellana di Acquasanta ha vissuto fino a quindici anni fa nella frazione di Centrale, prima di trasferirsi ad Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it