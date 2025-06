Lazio Zazzaroni si sbilancia | Sarri sta per tentare un esperimento che ha pochissimi precedenti

Lazio, Zazzaroni si sbilancia: il noto giornalista rivela che Sarri sta per tentare un esperimento senza precedenti nel calcio italiano. In un momento di incertezza sul futuro della società e sul possibile blocco del calciomercato, le intuizioni di Zazzaroni aprono uno scenario intrigante che potrebbe rivoluzionare l’approccio del tecnico. Scopriamo insieme cosa rende questa mossa così speciale e cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Nel fondo pubblicato sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato della situazione della Lazio, a rischio blocco del calciomercato e il possibile addio che nelle scorse ore era maturato intorno alla figura di Maurizio Sarri, che ha poi invece confermato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, Zazzaroni si sbilancia: «Sarri sta per tentare un esperimento che ha pochissimi precedenti»

