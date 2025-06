Lazio dopo sei mesi sfrattato da Formello l’ex falconiere Era stato licenziato a gennaio Messaggero

Dopo sei mesi di tensioni e polemiche, la vicenda dell’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabé, giunge a una conclusione amara: lo sfratto da Formello. La sua storia, fatta di immagini affascinanti e controversie legali, si chiude con un capitolo difficile, lasciando in sospeso molte domande sul futuro. Ora, l’epilogo sembra scritto, ma il racconto di questa intricata vicenda non è ancora del tutto concluso.

La storia dell’ex falconiere della Lazio ha finalmente un epilogo (forse). Juan Bernabé è stato sfrattato e ora dovrà lasciare Formello dopo sei mesi in cui ha vissuto in un alloggio occupato abusivamente. Sfrattato l’ex falconiere della Lazio da Formello. Il Messaggero scrive: Si è chiusa nel modo più brusco la parentesi biancoceleste di Juan Bernabé. Andati a vuoto i relativi inviti di liberare spontaneamente l’alloggio “occupato senza titolo” a Formello, ieri mattina il club ha eseguito lo sfratto nei confronti dell’ex falconiere. Dall’interruzione del rapporto lavorativo erano passati 6 mesi, scaturiti da polemiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lazio, dopo sei mesi sfrattato da Formello l’ex falconiere. Era stato licenziato a gennaio (Messaggero)

In questa notizia si parla di: formello - falconiere - lazio - sfrattato

Lazio, sfrattato da Formello l'ex falconiere licenziato per il caso della protesi peniena - Una vicenda che scuote l’ambiente sportivo e non solo, segnando un episodio di grande rilevanza per il club laziale.

LAZIO - L'ex falconiere sfrattato da Formello https://ift.tt/ieZ3WjM Vai su X

Calcio, l'ex falconiere della Lazio sfrattato da Formello. A stabilirlo un'ordinanza del Giudice del Tribunale di Tivoli #ANSA Vai su Facebook

Formello, sfrattato l’ex falconiere Juan Bernabé; Lazio: sfrattato il falconiere Bernabé: Alloggiava a Formello senza titolo; Lazio, sfrattato da Formello l'ex falconiere licenziato per il caso della protesi peniena.

Juan Bernabé, sfrattato da Formello l'ex falconiere della Lazio licenziato per i video hard - Dopo sei lunghi mesi, cala definitivamente il sipario sulla vicenda legata a Juan Bernabé. Riporta msn.com

Calcio, l'ex falconiere della Lazio sfrattato da Formello - Juan Bernabè, l'ex falconiere della Lazio che aveva visto interrompersi il proprio rapporto con la società biancoceleste a causa della diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena sui ... Come scrive ansa.it