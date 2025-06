Lazio col mercato bloccato Lotito non ci sta | Sarri? Ha un background da bancario Sa la verità

Il mercato della Lazio è bloccato, e Lotito non ci sta: la sua battaglia contro le decisioni del NOIF si fa sempre più accesa. Con un background da bancario e una forte determinazione, il presidente si schiera contro ciò che considera ingiusto e dannoso per il club. Nel frattempo, le voci sulle dimissioni di Sarri aggiungono pepe alla situazione. Cosa riserverà il futuro biancoceleste? Scopriamolo insieme.

Claudio Lotito ha tuonato di fronte alla decisione del Noif di bloccare il mercato d'entrata della Lazio: "Non ha senso,. è ingiusto che ci venga impedito di operare. Siamo seri e solidi, io non smantello nulla". Poi, la puntualizzazione sulle voci delle dimissioni di Sarri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lazio - mercato - lotito - sarri

Taremi titolare in Inter-Lazio! Il discorso sul mercato cambia – TS - Mehdi Taremi si prepara a debuttare da titolare nell'attesissima sfida Inter-Lazio, conquistando la fiducia di Simone Inzaghi.

#Lazio, #Lotito: "Ingiusto il blocco del mercato. #Sarri lavorava in banca, sa che siamo sani" Vai su X

?Mercato Lazio blindato: la scelta di Sarri e le tre vie d'uscita per Lotito Vai su Facebook

Mercato Lazio blindato: la scelta di Sarri e le tre vie d'uscita per Lotito; Lazio col mercato bloccato, Lotito non ci sta: Sarri? Ha un background da bancario. Sa la verità; Lazio, Pino Insegno: Chi preferisco tra Baroni e Sarri e cosa dico a Lotito sul blocco mercato ESCLUSIVO.

Lazio col mercato bloccato, Lotito non ci sta: “Sarri? Ha un background da bancario. Sa la verità” - Claudio Lotito ha tuonato di fronte alla decisione del Noif di bloccare il mercato d'entrata della Lazio: "Non ha senso, ... fanpage.it scrive

Lotito tuona: "Blocco del mercato ingiusto. La Lazio è solida e Sarri che lavorava in banca lo sa" - Il mercato della Lazio in entrata è bloccato per via del non rispetto dei tre parametri della regola Noif (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) che controlla i bilanci dell ... Da msn.com