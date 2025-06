L' azienda premiata come eccellenza imprenditoriale del territorio

Nella suggestiva cornice della Villa Reale di Monza, la tredicesima edizione dei BtoB Awards Brianza ha brillato come vetrina di eccellenze imprenditoriali. Tra i protagonisti, Cama Group si è distinta conquistando il prestigioso premio nella sezione ESG, riconoscimento che premia l’impegno ambientale e sostenibile dell’azienda. Un traguardo che testimonia la dedizione e l’innovazione al servizio del territorio e del pianeta.

Nella splendida cornice della Villa Reale di Monza, la tredicesima edizione dei BtoB Awards Brianza si è rivelata un evento di successo per celebrare le eccellenze imprenditoriali del territorio. Tra i protagonisti della serata, Cama Group ha conquistato il premio nella sezione Esg (environmental. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: territorio - azienda - premiata - eccellenza

Terni, azienda del territorio ‘apre’ le porte ai giovanissimi studenti: “Esempio di responsabilità di impresa” - Terni, un esempio virtuoso di responsabilità d’impresa, accoglie i giovani studenti della scuola primaria ‘Anita Garibaldi’.

Venezia, venerdì 27 giugno 2025 AL NAPOLETANO NICOLA SCAMARDELLA IL LEONE D’ORO AL MERITO: LA STORIA DI UNA FAMIGLIA, DI UN TERRITORIO E DI UN’IMPRESA CHE GUARDA AL FUTURO PREMIATA NEL CUORE DI VENEZIA Nella spl Vai su Facebook

Premiata a Tokyo l’eccellenza dell’olio di peranzana dell’Oleificio Sciroppo di San Severo; Premio Cerevisia, sul podio il birrificio Itineris, Rotelli e Giampieri: “Premiata eccellenza del nostro territorio”; Artigianvetro eccellenza del territorio: l’azienda premiata in Regione.

Toscanstucchi eccellenza toscana. Premiata l’azienda Colligiana del restauro e della decorazione - Premiata l’azienda Colligiana del restauro e della decorazione Il riconoscimento nell’ambito della cerimonia ‘Tuscany in the World’ che si è svolta a Firenze ... Come scrive lanazione.it

L'Oscar del Novese e Oltregiogo: un tributo all'eccellenza locale - Giorgio Tacchino, Ilaria Bergaglio e Roberto Roveta premiati per il loro contributo al territorio L’edizione di quest’anno dell’Oscar del Novese e dell’Oltregioco premia tre figure di spicco del terri ... Si legge su msn.com