Lavrov minaccia l' Europa dopo il rischio incidente | Stanno cominciando a capirlo

In un clima di tensione crescente, Lavrov lancia minacce che scuotono l’Europa, avvicinando il continente a un rischio di escalation senza precedenti. La notte in cui il confine tra pace e guerra si è fatto sottile, un incidente potenzialmente fatale si è verificato: lo sconfinamento degli aerei russi e la risposta immediata dei jet Nato. Si prospetta un futuro incerto, in un momento cruciale dove ogni decisione può cambiare le sorti di intere nazioni.

La notte in cui forse Europa e Russia non sono mai stati così vicini a una guerra diretta. Sarebbe bastato un " incidente ", poche ore fa, quando i jet polacchi e della Nato sono decollati a seguito di uno sconfinamento degli aerei militari di Mosca nello spazio aereo di Varsavia mentre stavano conducendo un durissimo attacco su tutta la Polonia, compresi i territori più vicini al confine orientale dell'Alleanza atlantica. Uno stato di tensione enorme (di "massima prontezza" l'hanno definito in gergo tecnico le autorità polacche) confermato dalle parole, durissime, rivolte da Serghei Lavrov contro l'Occidente, l'Europa e in particolare Berlino e Parigi.

