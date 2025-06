Lavoro presso me stesso | col folle rinnovo all’Al Nassr Ronaldo potrà dirlo davvero

Ronaldo, l'icona del calcio mondiale, apre un nuovo capitolo della sua carriera con il sorprendente rinnovo all’Al Nassr. Un gesto che va oltre il campo: una vera e propria dichiarazione di indipendenza e ambizione. Non si accontenta di giocare, ma sceglie di essere il suo stesso datore di lavoro, costruendosi da solo il futuro. Questa mossa rivoluzionaria ci invita a riflettere su cosa significhi davvero inseguire i propri sogni.

Non si accontenta di giocare. Firma, incassa, comanda. E intanto diventa il suo stesso datore di lavoro. C’è tutto un mondo dietro al rinnovo più assurdo degli ultimi anni. Ronaldo non cerca un posto: se lo costruisce (AnsaFoto) – serieanews.com A un certo punto nella vita, tutti abbiamo letto qualcuno che su Facebook ha scritto “Lavoro presso me stesso”, e ci è scappata una risata. E poi c’è lui, che invece anche questa frase ormai da meme l’ha resa una realtà. Surreale, ma vera. Si chiama Cristiano Ronaldo e ha appena firmato il contratto più curioso, autoreferenziale e autoremunerativo della storia del pallone. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - “Lavoro presso me stesso”: col folle rinnovo all’Al Nassr Ronaldo potrà dirlo davvero

