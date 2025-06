Lavori stradali Settimana di passione Altri nove cantieri al via oltre a quelli del tram

Preparatevi a una settimana di sfide sulla viabilità bolognese: oltre ai consueti lavori del tram, si aggiungono altri nove cantieri pronti a trasformare il traffico in un vero e proprio puzzle. Dalla chiusura temporanea di via Rimesse alle modifiche nelle strade adiacenti, i disagi saranno inevitabili. Ma con pazienza e attenzione, supereremo anche questa fase intensa, garantendo alla città un futuro più efficiente e moderno.

Sarà un'altra settimana di passione per i bolognesi, in termini di viabilità quella che si prospetta a partire da domani. Oltre ai noti lavori per il tram, ci sono altri nove cantieri che si attiveranno a breve. I LAVORI IN PARTENZA. Via Rimesse, ad esempio, da martedì al 15 luglio sarà a senso unico nel tratto da via Grassetti verso via Massarenti per lavori di interramento della Bologna-Portomaggiore. I veicoli provenienti da via Massarenti in direzione centro non potranno più svoltare a destra su via Rimesse, ma dovranno proseguire dritto. Il traffico sarà regolato da segnaletica temporanea e personale preposto.

