Lavori nella frazioni L’impegno del Comune

Lavori nella frazione: l'impegno del Comune si concretizza in azioni tangibili per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Sono ufficialmente iniziati gli interventi di riqualificazione a Castiglion Ubertini, parte di un progetto più ampio che coinvolge Persignano e Penna Alta, con un investimento superiore ai 218mila euro. "Il primo cantiere," ha affermato il sindaco, "rappresenta un passo importante verso il decoro e lo sviluppo della nostra comunità."

Al via i lavori di riqualificazione nella frazione di Castiglion Ubertini, finanziati con risorse comunali. Come previsto dal cronoprogramma definito dall'amministrazione comunale, sono dunque partiti gli interventi di manutenzione straordinaria. I lavori rientrano in un più ampio progetto che coinvolge anche le frazioni di Persignano e Penna Alta, per un investimento complessivo di oltre 218mila euro. "Il primo cantiere – ha affermato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – interessa l'area antistante la Chiesa di Santo Stefano, dove è prevista la sostituzione dell'asfalto con una pavimentazione in pietra di pregio, l'installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, la sostituzione della rete acquedottistica in collaborazione con Publiacqua".

