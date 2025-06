Lavori alle barriere di sicurezza | chiude per due notti il casello di Orte

Se stai pianificando il viaggio sull'A1 Milano-Napoli, presta attenzione: il casello di Orte chiuderà per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza nelle notti di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, dalle 22 alle 6, e anche nella notte di venerdì 4 luglio. Queste chiusure potrebbero influenzare i tuoi spostamenti, quindi è fondamentale programmare in anticipo. Rimani aggiornato per evitare inconvenienti e garantire un viaggio sicuro e senza sorprese.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, con orario 22 - 6; dalle 23 di venerdì 4 alle 6 di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

