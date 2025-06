Lavori Aimag chiude da domani un intero tratto della tangenziale Bruno Losi

Da domani, la tangenziale Bruno Losi si trasformerà: un tratto tra Via Molinari/San Giacomo e via Guastalla resterà chiuso in entrambe le direzioni per lavori di posa di nuove condutture di Aimag SpA. Questa fase 2 dei lavori promette miglioramenti futuri, ma comporta inevitabili disagi temporanei. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché la sicurezza e il progresso sono al primo posto.

Da domani, lunedì 30 giugno, il tratto di tangenziale Bruno Losi compreso tra Via MolinariSan Giacomo e via Guastalla sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per lavori che interessano la posa di condutture di Aimag SpA, responsabile dell'intervento. Si tratta della fase 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

