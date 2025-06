Lavoratori precari assunti in tribunale con il Pnrr timori per il loro destino

I lavoratori precari assunti con i fondi PNRR rappresentano una speranza concreta per il potenziamento dell’ufficio processuale, ma il loro destino rimane incerto. Con tribunali sempre più sovraccarichi e carenze strutturali, si apre una sfida cruciale: garantire efficienza, stabilità e sostenibilità al sistema giudiziario. Quale sarà il futuro di questi professionisti e dell’intero comparto giudiziario? La risposta dipende dalle scelte politiche e strategiche che verranno adottate.

Quale futuro per l’Ufficio per il processo e i lavoratori precari assunti coi fondi PNRR per supportare il lavoro dei magistrati? L’interrogativo riguarda il funzionamento dei tribunali, oberati dagli arretrati e dalla strutturale carenza sia di magistrati che di personale, e il futuro prossimo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

