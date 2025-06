L’avaria i meli i contadini attoniti | Quei piloti morti per salvare tutti

Nella memoria collettiva, si intrecciano storie di coraggio e sacrificio. L’avaria dei meli, con i contadini attoniti, e il tragico schianto del bimotore postale sono testimonianze di un’epoca in cui il valore umano prevaleva. Un episodio che ricorda come, in situazioni estreme, alcuni si sacrificarono per salvare tanti. La loro eroica scelta rimane un esempio eterno di altruismo e dedizione.

