Lautaro Inter il capitano detta la strada | è lui il leader del nuovo ciclo e il feeling con Chivu è già scattato!

Lautaro Martinez si conferma il vero faro dell’Inter, indossando con orgoglio la fascia di capitano e tracciando la rotta per il nuovo ciclo nerazzurro. Con un feeling già evidente con Cristian Chivu, l’argentino guida con esempio e determinazione, infondendo fiducia nel gruppo e consolidando il suo ruolo di leader. I segnali positivi in allenamento testimoniano che la sua leadership sarà fondamentale per il futuro dell’Inter. Lautaro è pronto a scrivere una nuova pagina di successi!

I segnali dell'argentino in allenamento. Lautaro Martinez guida il gruppo dell' Inter dando i giusti esempi da capitano. Il Corriere dello Sport si sofferma sull'apporto dell'argentino nello spogliatoio nerazzurro e nell'aiutare Cristian Chivu a instaurare subito un buon rapporto con tutto il gruppo squadra. LAUTARO INTER – « Seguendo l'esempio di capitan Lautaro, l'Inter sta ricominciando a rimettersi in marcia. Con l'obiettivo di smaltire il prima possibile la delusione di Monaco, il leader nerazzurro sta facendo valere il suo ruolo di guida all'interno dello spogliatoio e, dopo qualche giorno trascorso a elaborare la brutta sconfitta in Champions, il fatto di potersi cimentare con il Mondiale per club ha aiutato a rivolgere lo sguardo verso il futuro.

Lautaro Inter, parole al miele da Moratti: «Capitano vero, esempio di attaccamento alla maglia…» - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha elogiato Lautaro Martinez in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, definendolo un "capitano vero" e un esempio di attaccamento alla maglia.

