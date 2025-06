Lauree magistrali Open day in rete per l’Università

Se sei interessato a scoprire le opportunità offerte dalla laurea magistrale, non perdere gli Open Day online dell’Università di Macerata! Da domani a venerdì, potrai conoscere in modo semplice e interattivo l’offerta formativa, seguendo le dirette su Facebook e YouTube. Nessuna registrazione richiesta: basta collegarsi negli orari indicati e ascoltare le presentazioni di docenti e studenti, pronti a svelarti i punti di forza di ogni corso. Non lasciarti sfuggire questa occasione di orientamento digitale!

Da domani a venerdì sarà possibile conoscere online l' offerta formativa magistrale di Università di Macerata con le dirette degli open day, visibili su Facebook e Youtube. Non si richiede una registrazione: per partecipare, è sufficiente collegarsi negli orari indicati sul sito dell'università. Ogni corso sarà presentato in circa venti minuti, con la partecipazione di un docente, uno studente e un ex studente che racconteranno i punti di forza del percorso formativo e le opportunità che può offrire. Il calendario delle dirette riflette l'ampiezza dell'offerta formativa di Unimc, che spazia dalle scienze umane alle scienze sociali, dall'economia alla comunicazione, dalle lingue al diritto, passando per la valorizzazione dei beni culturali e la sostenibilità.

