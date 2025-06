L’Atletico Ascoli si rinforza con Di Giorgio

L'Atletico Ascoli si rafforza ancora, puntando sulla giovane promessa Alessio Di Giorgio. Nato a Roma nel 2006 e già nel giro delle nazionali giovanili, il portiere promette grandi cose per il futuro del club. Con questa nuova acquisizione, la squadra si avvicina sempre più alla tanto desiderata competitività. Un passo importante verso la crescita e il successo che entusiasma tifosi e addetti ai lavori.

Continua a prendere forma il nuovo Atletico Ascoli. Dopo le conferme di Francesco Maio, Manel Minicucci e Alejo Vechiarello e l'arrivo del nuovo centrocampista Fausto Coppola, ieri la società del patron Graziano Giordani ha annunciato il nuovo portiere. Si tratta di Alessio Di Giorgio, classe 2006, nuovo estremo difensore dell'Atletico Ascoli. Nato a Roma, e già nel giro delle rappresentative nazionali, è cresciuto nei settori giovanili di Savio e Ostiamare con cui ha debuttato in Serie D ancora minorenne. Nel 2023-24 è passato alla Salernitana in Serie A con cui ha effettuato tutto il ritiro pre-campionato prima di far parte della rosa della formazione primavera.

