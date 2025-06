L’associazione dei levabolli | Il nostro lavoro va riconosciuto | non siamo carrozzieri e siamo green

L’Associazione dei Levabolli nasce dall’esigenza di dare voce a professionisti innovativi e sostenibili, come Luca Brunacci, tra i suoi fondatori. Non siamo carrozzieri tradizionali, ma operatori green con un metodo evoluto: salviamo le auto senza vernici né stucchi. Con circa 8.500 professionisti in Italia, il nostro obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale di questa categoria emergente e rivoluzionaria. La nostra missione? Cambiare le regole del settore, rispettando l’ambiente e valorizzando il nostro lavoro.

Tra i sette fondatori dell’associazione levabolli, c’è anche il 39enne novatese Luca Brunacci. "Ali, associazione levabolli italiana è nata per fare valere il nostro lavoro e fare riconoscere la nostra categoria. In Italia siamo circa 8.500, ma non abbiamo un codice Ateco. Ad oggi risultiamo carrozzieri, ma il nostro lavoro è un altro, è un’evoluzione. Puntiamo a salvare le macchine, senza utilizzare vernici, stucchi e quindi siamo anche un risparmio per l’inquinamento ambientale. Essere riconosciuti significa avere dei diritti, tra cui delle tabelle economiche di intervento e avere e potere dare delle linee guida a chi si avvicina al nostro lavoro", spiega Luca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’associazione dei “levabolli“: "Il nostro lavoro va riconosciuto: non siamo carrozzieri e siamo green"

