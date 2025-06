L’Ascoli prepara la nuova stagione Ore decisive per il raduno estivo

L’Ascoli si prepara a vivere un luglio cruciale, mese che segnerà l’inizio ufficiale della stagione 2025-26. Con l’obiettivo di riscatto e rinascita, i bianconeri si apprestano a scrivere un nuovo capitolo, affidandosi a un’organizzazione societaria rinnovata e a un entusiasmo rinnovato. Il futuro è alle porte, e la squadra si sta già preparando a fare il salto di qualità che tutti attendono.

L'Ascoli abbraccia fattivamente l'avvio della prossima stagione. Il club di corso Vittorio Emanuele si prepara a tuffarsi nel caldissimo mese di luglio che darà ufficialmente inizio alla stagione 2025-26. Il prossimo campionato di serie C, il 32esimo per i bianconeri, sarà quello che dovrà segnare la ripartenza di una squadra in cerca di riscatto. Per provare a chiudere un capitolo e aprirne un altro, i vertici societari sono stati ridisegnati nel corso degli ultimi giorni attraverso il passaggio delle quote dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli alla nuova proprietà che sarà capitanata da Bernardino Passeri e da suo figlio Andrea con il contributo messo in campo anche dalla Alo & Partners Srl, società fondata dal 2011 dall'architetto e project manager Andrea Londoño.

