L’arrocco di Leone XIV | proteggere l’eredità di Francesco e assicurarsi il consiglio di amministrazione – di José Manuel Vidal

L’arrocco di Leone XIV, come mossa strategica negli scacchi, rappresenta una difesa intelligente e ponderata per proteggere l’eredità di Francesco e assicurarsi il pieno controllo del consiglio di amministrazione di Josè Manuel Vidal. In queste prime fasi del suo pontificato, il Papa sta giocando con saggezza, rinforzando le proprie posizioni e preparando il terreno per un futuro di riforme e innovazioni. È un’azione che promette di segnare un nuovo capitolo nella storia della Chiesa.

L'arrocco, negli scacchi, è la mossa difensiva per eccellenza: si scambiano i pezzi, si protegge il re e si rinforzano le proprie posizioni prima di lanciarsi all'attacco. Ed è ciò che sta facendo Leone XIV in queste prime fasi del suo pontificato. Sta giocando in difesa, sì, ma con uno sguardo al futuro, al progresso, allo sviluppo di una strategia che permetta di consolidare e far progredire l'eredità di Francesco, in particolare il processo sinodale che, come Bergoglio, aveva immaginato, potrebbe concretizzarsi e culminare nella grande assemblea sinodale del 2028. La pietra angolare di questo arrocco non è altro che la squadra di fiducia che scelga per la Curia.