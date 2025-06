' L' Arc-en-ciel' cortometraggio di Simone Tognarelli girato a Calambrone

L’Arc-en-ciel, scritto e diretto da Simone Tognarelli con musiche originali di Jacopo Aliboni e interpretato da Tania Pentina, ci trasporta tra le suggestive rovine di Calambrone, Pisa. Questo cortometraggio cattura l’essenza di un passato dimenticato, intrecciando emozioni e ricordi in un paesaggio suggestivo, già teatro di numerose narrazioni. Tra storia e poesia, L’Arc-en-ciel invita lo spettatore a riscoprire la bellezza nascosta nei luoghi abbandonati, rivelando un messaggio di speranza e rinascita

