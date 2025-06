Laporte Juventus | pronta l’offerta per arrivare al difensore? Le cifre in ballo sono queste ma c’è un club che può ‘disturbare’ Comolli Ultimi sviluppi

La Juventus si prepara a fare sul serio per Aymeric Laporte, il difensore di livello internazionale pronto a lasciare l’Al Nassr. Le cifre dell’offerta sono sulla scrivania, ma un club inaspettato potrebbe complicare i piani bianconeri. I dettagli degli ultimi sviluppi e le strategie in corsa. La squadra di Torino punta deciso all’obiettivo: riusciranno a convincere Laporte prima che sia troppo tardi?

Laporte Juventus: i bianconeri preparano l’offerta per arrivare al difensore dell’Al Nassr. Le cifre in ballo, ma c’è un club che può rovinare i piani. La Juventus accelera per regalare a Igor Tudor un difensore di caratura ed esperienza internazionale. L’obiettivo per la retroguardia è diventato Aymeric Laporte, esperto centrale della nazionale spagnola, che avrebbe deciso di chiudere la sua parentesi in Arabia Saudita per tornare protagonista nel calcio europeo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri sono pronti a presentare un’offerta concreta per battere la concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com