Laporte Juve Corriere il difensore esce allo scoperto | ha chiesto all’Al Nassr di essere ceduto subito! Le possibili cifre dell’affare

Le ultime indiscrezioni di Corriere dello Sport svelano un Laporte deciso a cambiare aria: il difensore, attualmente all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ha richiesto la cessione immediata. Un’operazione che potrebbe scuotere il mercato e aprire nuovi scenari per la Juventus. Scopriamo insieme i dettagli e le cifre di questa possibile trattativa che potrebbe rivoluzionare il futuro di Laporte e dei club coinvolti.

Laporte Juve (Corriere dello Sport), il difensore esce allo scoperto: ha chiesto all’Al Nassr di essere ceduto subito! Le possibili cifre dell’operazione. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Laporte, ex difensore del Manchester City da un paio di stagioni in forza in Arabia Saudita all’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il difensore, accostato nelle ultime ore anche al mercato Juve, avrebbe chiesto al suo club di essere ceduto. I sauditi lo valutano 10 milioni di euro, anche se per sposare la causa bianconera dovrebbe ridursi di almeno cinque volte l’ingaggio da 25 milioni annui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laporte Juve (Corriere), il difensore esce allo scoperto: ha chiesto all’Al Nassr di essere ceduto subito! Le possibili cifre dell’affare

Cristiano Ronaldo è uscito dalla squadra di Al Nassr mentre l’ex difensore della città LaPorte si avvicina-Rapporto-Rapporto - Cristiano Ronaldo sembra pronto a dire addio ad Al Nassr, mentre l'ex difensore del Manchester City, Aymeric Laporte, è vicino a un trasferimento lontano dal club saudita.

