L’anno scorso fu finalista Carica Jasmine | Luogo magico

L’anno scorso arrivò in finale, cedendo solo al terzo set e di un nulla a Krejcikova. Jasmine Paolini, tornata numero 4 al mondo, non può che avere i riflettori puntati addosso a Wimbledon, ma la sua filosofia non cambia. "Cerco sempre di mantenere basse le aspettative – dice Jas –. Soprattutto sull’erba può succedere davvero di tutto. Sto cercando di concentrarmi sul primo match. Questo è un luogo magico, è bello esserci". L’esordio è fissato a domani pomeriggio contro Sevastova, 35enna austriaca ex n. 11 Wta, ma ora oltre il 400esimo posto. La toscana però è in condizione: a Bad Homburg è arrivata in semifinale perdendo contro Swiatek (ieri sconfitta da Pegula nella sfida per il titolo) e metterà la grinta e la classe di sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net