Lanci di bottiglie degrado musica tutta la notte | l' inferno per i residenti a NoLo video

A Nolo, la rinomata piazza Spoleto si trasforma in un vero e proprio inferno per i residenti: musica assordante fino a notte fonda, bottiglie rotte, risse e sporcizia sono ormai all’ordine del giorno. A distanza di anni dalla pedonalizzazione, le criticità persistono, alimentando discussioni e preoccupazioni nella comunità locale. È giunto il momento di affrontare seriamente queste problematiche e trovare soluzioni efficaci per restituire serenità e sicurezza all’area.

Musica fino a notte fonda. Bottiglie rotte, sporcizia, risse. A qualche anno dalla pedonalizzazione di piazza Spoleto (NoLo), diversi residenti tornano a segnalare i problemi legati alla trasformazione dell’area. Secondo molti, la "movida" serale e notturna ha continui episodi di disturbo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

