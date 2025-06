L’Altra Toscana | Sanità e lavoro E’ tempo di civismo

L’Altra Toscana si presenta come un movimento civico e libero, pronto a ridare voce ai cittadini e a promuovere una politica fatta di impegno concreto e trasparenza. Con un forte senso di appartenenza regionale e un desiderio di rinnovamento, questa iniziativa si propone di diventare il punto di riferimento per chi vuole una Toscana più partecipata e attiva. È il momento di costruire insieme un futuro diverso, perché il cambiamento parte da noi.

L'Altra Toscana è 'civica e libera'. Con queste parole Giorgio del Ghingaro ha presentato ufficialmente il manifesto politico del movimento civico regionale che sta nascendo per le prossime regionali. Il documento è stato ufficializzato ieri mattina nel corso di un incontro del coordinamento de L'Altra Toscana, la rete di amministratori e liste civiche guidate dall'attuale sindaco di Viareggio. "Questo non è solo un manifesto politico – ha detto Del Ghingaro – abbiamo deciso di usare un linguaggio diverso rispetto a chi fa politica sugli argomenti che stanno a cuore ai nostri concittadini. Ci siamo confrontati sui grandi temi come sanità, sviluppo industriale e welfare, abbiamo detto in maniera chiara che non abbiamo interesse a fare da stampella a nessuno degli schieramenti di partito.