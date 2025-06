L’allarme dei medici | I Cpr mettono a rischio la vita

L'allarme dei medici scuote l'opinione pubblica: i Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) rappresentano una minaccia reale per salute e vita dei detenuti. Questi luoghi, pur essendo strumenti di gestione migratoria, sono stati riconosciuti come ambienti profondamente patologici e pericolosi. È urgente intervenire per chiudere queste strutture e garantire il rispetto dei diritti umani. La questione richiede una riflessione immediata e azioni concrete per la tutela della dignità di tutti.

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) devono essere chiusi perché «sono sistematicamente e profondamente patogeni e mettono a rischio la salute e la vita delle persone che vi vengono

