L’Agenzia per l’energia atomica | In pochi mesi l’Iran può tornare a produrre uranio arricchito Trump | Erano vicini alla bomba

In pochi mesi, l'Iran potrebbe tornare a produrre uranio arricchito, riaccendendo le tensioni nucleari internazionali. Donald Trump, in un’intervista televisiva, ribadisce come Teheran fosse "a poche settimane dalla bomba atomica", alimentando le preoccupazioni e giustificando i raid statunitensi contro i siti nucleari. Una minaccia che, se si concretizzasse, potrebbe cambiare gli equilibri di sicurezza globale; e ora, la questione si fa ancora più urgente e complessa.

L’ Iran era “a poche settimane dalla bomba atomica”. Il presidente americano Donald Trump lo ribadisce ancora una volta in un’intervista all’emittente conservatrice Fox News, tornando ad agitare lo spettro di una minaccia atomica imminente da parte di Teheran per giustificare i raid statunitensi contro i siti di Fordow, Natanz e Isfahan. Raid che secondo il tycoon avrebbero inflitto pesanti danni al programma nucleare della Repubblica islamica ritardando “di decenni ” la capacitĂ dell’Iran di ottenere l’arma. In realtĂ , come rivelato da alcune testate Usa, lo stesso Pentagono ritiene che Fordow non sia stato distrutto e le scorte di uranio arricchito siano rimaste in gran parte “intatte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Agenzia per l’energia atomica: “In pochi mesi l’Iran può tornare a produrre uranio arricchito”. Trump: “Erano vicini alla bomba”

In questa notizia si parla di: atomica - iran - trump - agenzia

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Una parte significativa dell’uranio altamente arricchito dell’Iran potrebbe essere rimasta intatta nonostante gli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti. A ipotizzarlo è Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Vai su Facebook

"Non possiamo affermare che in questo momento ci sia uno sforzo sistematico in Iran per fabbricare un'arma nucleare". Con queste parole Rafael Grossi, direttore generale Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), smentisce definitivamente la tesi Vai su X

Khamenei torna in un video registrato in tv: Sionisti schiacciati abbiamo vinto - Macron: Lo scenario peggiore sarebbe il ritiro dell'Iran dal trattato di non proliferazione nucleare; L'intelligence statunitense ha smentito Trump sulla distruzione del programma nucleare iraniano; L’Iran non vuole più collaborare con l’Agenzia per l’energia atomica.

Trump, Iran era vicino alla produzione della bomba atomica - "L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica". Scrive msn.com

Trump: "Iran era vicino alla bomba atomica". Dov'è finito l'uranio - 'L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica'' prima dei raid condotti dagli Stati Uniti e da Israele sui suoi impianti ... Come scrive iltempo.it