La valigetta di Borsellino mostrata per la prima volta | dentro c’era l’agenda rossa scomparsa

affascinanti e dolorosi della nostra storia recente. La valigetta di Borsellino, mostrata per la prima volta insieme all’assenza dell'agenda rossa, riaccende il dibattito e rivela dettagli inediti su quella tragedia che ha segnato profondamente il nostro Paese. Un ricordo vivo che ci invita a riflettere sulla lotta alla mafia e sulla sete di verità ancora oggi irrisolta.

Una vita spesa contro la mafia, una morte tragica che ha lasciato ferite mai rimarginate e interrogativi ancora aperti. Paolo Borsellino è il simbolo di una giustizia che non ha mai chinato il capo, neppure davanti alla certezza del sacrificio. La strage di via d’Amelio ha spazzato via lui e la sua scorta, ma non la memoria né i dubbi. Oggi, a oltre trent’anni da quel 19 luglio 1992, un nuovo tassello riporta l’attenzione su uno dei misteri più inquietanti: la scomparsa dell’agenda rossa. La borsa del giudice esposta per la prima volta. Per la prima volta, il Tg1 ha mostrato la borsa che il magistrato portava con sé nel giorno dell’attentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La valigetta di Borsellino mostrata per la prima volta: dentro c’era l’agenda rossa scomparsa

