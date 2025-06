La V edizione del Mythos Troina Festival si terrà dal 4 luglio al 10 agosto 2025 sotto la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita

Preparati ad immergerti in un'estate di emozioni e spettacoli senza paragoni! La V edizione del Mythos Troina Festival, dal 4 luglio al 10 agosto 2025, sotto la direzione artistica di Luigi Tabita, porta a Troina grandi nomi come Laura Morante, César Brie, Veronica Pivetti ed Ettore Bassi. Un evento imperdibile che trasformerà la suggestiva cornice di Enna in un palcoscenico di magia e cultura. Unisciti a noi per vivere questa straordinaria esperienza!

Tra i protagonisti di questa edizione figurano nomi di grande rilievo: Laura Morante, César Brie, Veronica Pivetti ed Ettore Bassi saranno a Troina in provincia di Enna La V edizione del Mythos Troina Festival si terrà a Troina (EN) dal 4 luglio al 10 agosto 2025, sotto la direzione artistica.

Si svolgerà dal 4 luglio al 10 agosto la quinta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul Mito classico e contemporaneo che, per il...

