La Triuggese fa sul serio! Dopo la cocente retrocessione ai playout in Seconda Categoria, il club non si ferma e rilancia con un mercato di grande impatto. La strategia è chiara: rinascere subito, puntando a tornare in Prima. I primi tre colpi di mercato, ufficializzati nell’ultima settimana, testimoniano questa determinazione. Tra acquisti importanti e una rosa già rafforzata, la società della presidentessa Marina Riva e di Mister Ruggiero si prepara a riscrivere il futuro.

La Triuggese vuole dimenticare in fretta la cocente retrocessione ai playout in Seconda Categoria e lo fa con un mercato subito importante, all’insegna della rinascita. Si vuole subito tornare a competere per provare a tornare in Prima, questo lasciano intendere i primi tre colpi di mercato ufficializzati nell’ultima settimana di trattative della società della presidentessa Marina Riva e di mister Alessandro Ruggiero, confermato. L’acquisto sicuramente più prestigioso riguarda la difesa con l’arrivo dal Biassono del difensore classe 1996 Luca Polledri (nella foto). Alle sue spalle Polledri ha una carriera importante in categorie spesso superiori rispetto a quella che andrà ad affrontare a partire dal prossimo settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Triuggese fa sul serio: presi Polledri, Napolitano e Nova

