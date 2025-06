La trappola dell’anima il pericolo sette religiose

Le sette religiose rappresentano un fenomeno sociale in costante crescita, nascondendo insidie come controllo mentale, sfruttamento economico e, talvolta, violenza. Questi pericoli silenziosi minacciano l’autonomia e la libertà delle persone, intrappolandole in spirali di dipendenza e manipolazione. È fondamentale conoscere i segnali d’allarme e diffondere consapevolezza per proteggere le vittime e prevenire ulteriori rischi.

Don Aldo Buonaiuto racconta “La trappola delle sette”.