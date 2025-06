La tragedia in piscina Lacrime per il bagnino

Una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Chiari. La sofferenza per la perdita di Matteo Formenti, l’assistente bagnanti di soli 37 anni, si è fatta sentire profondamente durante la cerimonia al Duomo, gremito da coloro che vogliono tributargli un ultimo saluto. La sua dedizione e il dolore per la tragica morte di un bambino hanno commosso tutti. In questa occasione, la memoria di Matteo si intreccia con il desiderio di speranza e solidarietà.

Il Duomo di Chiari non è bastato a contenere la folla venuta ieri a rendere omaggio a Matteo Formenti, l'assistente bagnanti di 37 anni scomparso dopo che la morte di un bimbo rovatese di 4 anni annegato nella piscina dove lavorava aveva innescato in lui un dolore insostenibile. La celebrazione, officiata dal prevosto monsignor Gian Maria Fattorini, ha riunito familiari, amici, colleghi e i volontari della squadra delle quadre di Cortezzano, di cui Matteo faceva parte e con cui prestava servizio. Presenti anche i sindaci di Chiari e Castrezzato, Gabriele Zotti e Luigi Cuneo, in segno di vicinanza alla famiglia del giovane, che forse non ha retto al senso di colpa per quanto avvenuto.

